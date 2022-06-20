"Карьера была на волоске". Бурда вспомнил период во время своей травмы

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда поделился ожиданиями от старта нового сезона УПЛ.

– Какие были первые мысли, когда выпал "Фенербахче" в Лиге чемпионов?

– Да какие мысли? В принципе, нет разницы, с кем играть. Кто бы ни выпал – нам нужно выходить в ЛЧ. Уже поближе к матчу тренерский штаб нам покажет, как нужно играть. Думаю, все будет хорошо.

– В прошлом сезоне ты много пропускал из-за повреждений. Как настроен на этот сезон?

– Настроен работать. Вообще в сложившейся ситуации я очень рад, что могу продолжать играть в футбол. Потому что был очень тяжелый период, карьера была на волоске. Не знал, смогу ли дальше играть. Сейчас наслаждаюсь тренировками, хоть и тяжело.

Хочу просто прогрессировать, играть в футбол, тренироваться, чтобы все травмы остались позади.

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– Учитывая подвешенную ситуацию в украинском футболе, не было мыслий поехать играть за границей?

– Да нет, у меня еще есть действующий контракт с "Динамо". Поэтому я должен был вернуться. Это мой родной клуб, в котором хочу играть. Если "Динамо" не будет нуждаться в моей помощи, тогда уже буду думать, где продолжить карьеру.

– Как тренироваться в условиях войны, воздушных тревог?

– За ситуацией в стране мы все очень следим. Конечно, это наша страна, которую мы любим. Мы хотим здесь жить, играть для наших болельщиков. Хотим, чтобы все закончилось. Хотя есть воздушные тревоги, но мы приехали домой, здесь тренируемся. Мы очень рады этому.

Где бы мы ни были, лучшее место в мире – дом. Лучший город в мире – Киев. Лучшая страна – наша. Поэтому мы рады, что вернулись. Будем надеяться, что все закончится, что наши ребята справятся на передовой, – сказал Бурда.