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Дулуб: Думаю, что Динамо фаворит следующего сезона

Премьер-лига
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Наставник приводит свои аргументы

Дулуб: Думаю, что Динамо фаворит следующего сезона

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Львова" Олег Дулуб поделился своим мнением о будущем сезоне украинского первенства.

"Не думаю, что остальные команды смогут подравняться с "Шахтером" и "Динамо". Все равно, много решает бюджет клуба на 80-85%. На первый план выйдет даже не бюджет, а тренерская составляющая и способность создать единую команду.

Игроков, команды вокруг команды, медицинский штат, насколько вообще оперативно будет работать клуб на достижение результата. Сейчас вообще что-то сложно сказать. Многие игроки вследствие военных действий остались за границей. Нужно понимать, кто остался, чтобы сравнить. Все равно результат будут определять игроки.

Думаю, что "Динамо" - фаворит будущего сезона. Я видел товарищеские матчи, мне удалось посетить тренировку, и я скажу, что "Динамо" значительно прибавило в предсезонке, это первое.

Второй момент, который мало кто анализирует, они сыграли уже порядка 20-ти матчей, и ни одного не проиграли, имея в основном украинских исполнителей. Работа, которую провел Луческу, она просто колоссальная. Я думаю в весенней части чемпионата, "Динамо" было бы однозначно фаворитом", - заявил Дулуб.

Напомним, что в рамках квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет против "Фенербахче".

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Олег Дулуб
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Источник:
FanDay

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