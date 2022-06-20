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Кипер Динамо: Очень ждал, когда мы сможем вернуться домой, в наш город
Столичный клуб снова в столице
Фото: ФК Динамо
Вратарь "Динамо" Денис Бойко поделился своими эмоциями после возобновления тренировочного процесса.
"Если честно, я был очень растроган, когда вернулся в Украину. Находиться за границей, в покое – это одно… Да, у нас там все было организовано, тренировочный процесс, все условия для работы. Но родной дом – это совсем другое. Для меня это важно.
Я очень ждал, когда мы сможем вернуться домой, в родные дома, в наш город. И когда вернулся, внутри душу разрывали эмоции. Но когда прошло какое-то время, немного адаптировались к сегодняшним реалиям в нашем городе. Хорошо, что идет тренировочный процесс, и мы готовимся к новому чемпионату.
Тренировки проходят очень продуктивно. Вы же видите, ребята все устали. Проводим по две тренировки в день, несмотря на жару. Хорошая работа, хорошая нагрузка.
Воздушные тревоги? Это сегодняшние реалии нашей жизни. Самое главное, чтобы все наши родные и близкие были в безопасности. Для нас созданы все условия, чтобы мы находились в безопасности. ВСУ делают все, чтобы обеспечить спокойствие, и делают все возможное и невозможное, чтобы защитить каждого нашего гражданина. Конечно, нельзя выбросить из головы происходящее сегодня в нашей стране. Но приходится адаптироваться. Верю, что все будет Украина, и мы победим.
Для меня тоже важно, но важнее это было для всей команды и прежде всего – для нашей страны, потому что эти матчи проводились прежде всего для сбора средств для ВСУ, для волонтеров, для беженцев, переселенцев, медиков. Было важно собрать как можно больше денег и показать всему миру реалии, которые происходят на сегодняшний день в нашей стране.
Самый главный план на будущее – чтобы наша страна победила", - заявил Денис в комментарии официальному сайту киевлян.
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