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Ротань: Сейчас Супряга другой футболист, время в Сампдории пошло ему на пользу
Прогнозирует его возвращение
Фото: sampdoria.it
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань дал свой комментарий касательно перспектив Влада Супряги.
"Я заметил, что время, которое Супряга провел в "Сампдории", ему пошло на пользу. Он вырос в тактическом плане, сейчас у него уже другая мотивация, он очень мотивирован. Его гол Фарерам был очень важен - они дома никому не проиграли.
Сейчас Супряга уже другой футболист, он сильно прибавил в работе без мяча. Если честно, я им доволен, думаю, что голы к нему вернутся, если он будет так же работать на тренировках и на футбольном поле. В каждой игре он уже имел два-три момента. Думаю, что если есть моменты, то и голы придут. Он вернется. У Супряги был какой-то психологический момент, но он вернется, однозначно.
Потенциал у него очень большой. Нельзя говорить, готов ли он сейчас к Лиге Чемпионов. Может быть ему стоит сейчас побыть в "Днепре-1", получить игровую практику, прийти в тонус. Уверен, что он вернется на свой уровень и будет его показывать. Я заметил это на сборах - как он работает, тренируется и как относится к режиму и питанию", - заявил Ротань.
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