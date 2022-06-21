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Футболисты Колоса начали подготовку к новому сезону УПЛ

Премьер-лига
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Чемпионат Украины должен начаться в середине августа

Футболисты Колоса начали подготовку к новому сезону УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" начал подготовку к чемпионату Украины сезона 2022/23.

Футболисты собрались на своем стадионе и приступили к тренировкам после длительной паузы. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях клуба. О ближайших планах команды на следующий сезон пока неизвестно.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Колос" занял в чемпионате 8-е место, набрав 24 балла в 18 матчах. Старт нового сезона УПЛ должен начаться в 20-х числа августа.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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