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Верес попрощался с двумя футболистами
Сроки соглашений исполнителей подошли к концу
Фото: nkveres.com
"Верес" попрощался с двумя футболистами накануне старта чемпионата Украины-2022/23, сообщает Footboom.
Согласно данным источника, команду покидают защитник Дмитрий Махнев и полузащитник Никита Полюлях. Контракты игроков с клубом подошли к завершению и руководство ровенчан решило не продолжать сотрудничество.
В минувшем сезоне Махнев провел 6 матчей за "Верес", Полюлях отыграл в 18 поединках. Оба футболиста результативными действиями не отличались.
Также отмечается, что под вопросом будущее в ровенской команде еще двоих исполнителей - защитников Романа Гончаренко и Игоря Солдата.
Напомним, ранее "Верес" подписал первого летнего новичка Арсения Коркодыма.
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