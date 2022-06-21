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Верес попрощался с двумя футболистами

Премьер-лига
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Сроки соглашений исполнителей подошли к концу

Верес попрощался с двумя футболистами

Фото: nkveres.com

Новина українською

"Верес" попрощался с двумя футболистами накануне старта чемпионата Украины-2022/23, сообщает Footboom.

Согласно данным источника, команду покидают защитник Дмитрий Махнев и полузащитник Никита Полюлях. Контракты игроков с клубом подошли к завершению и руководство ровенчан решило не продолжать сотрудничество.

В минувшем сезоне Махнев провел 6 матчей за "Верес", Полюлях отыграл в 18 поединках. Оба футболиста результативными действиями не отличались.

Также отмечается, что под вопросом будущее в ровенской команде еще двоих исполнителей - защитников Романа Гончаренко и Игоря Солдата.

Напомним, ранее "Верес" подписал первого летнего новичка Арсения Коркодыма.

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В статье: Никита Полюлях Верес (Ровно) Дмитрий Махнев
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Источник:
Footboom

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