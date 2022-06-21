Назван город, в котором будет базироваться Шахтер в новом сезоне

Донецкий "Шахтер" в следующем сезоне будет базироваться в польское Люблине. Об этом пишет в своем Twitter журналист Андрей Сенькив.

Источник утверждает, что "горняки" изначально хотели находиться в Варшаве, но передумали. Такое решение обусловлено тем, что клуб хочет располагаться ближе к границе с Украиной. Ранее сообщалось, что "Шахтер" планирует принимать своих соперников по Лиге чемпионов в Польше.

Что касается матчей чемпионата, то приоритетным вариантом рассматривался Львов.

Также отмечается, что все клубы УПЛ будут играть в Украине. Альтернативный вариант с проведением игр на постоянной основе в условной Польше маловероятен.