  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назван город, в котором будет базироваться Шахтер в новом сезоне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван город, в котором будет базироваться Шахтер в новом сезоне

Премьер-лига
(2 голосов)

Матчи УПЛ клуб намерен проводить во Львове

Назван город, в котором будет базироваться Шахтер в новом сезоне

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в следующем сезоне будет базироваться в польское Люблине. Об этом пишет в своем Twitter журналист Андрей Сенькив.

Источник утверждает, что "горняки" изначально хотели находиться в Варшаве, но передумали. Такое решение обусловлено тем, что клуб хочет располагаться ближе к границе с Украиной. Ранее сообщалось, что "Шахтер" планирует принимать своих соперников по Лиге чемпионов в Польше.

Что касается матчей чемпионата, то приоритетным вариантом рассматривался Львов.

Также отмечается, что все клубы УПЛ будут играть в Украине. Альтернативный вариант с проведением игр на постоянной основе в условной Польше маловероятен.

Читайте такжеДулуб: Может, лучше сделать какой-то миксовый чемпионат Украина-Польша
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2022 в 12:41
Не знайде собі місця.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде