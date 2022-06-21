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Назван город, в котором будет базироваться Шахтер в новом сезоне
Матчи УПЛ клуб намерен проводить во Львове
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" в следующем сезоне будет базироваться в польское Люблине. Об этом пишет в своем Twitter журналист Андрей Сенькив.
Источник утверждает, что "горняки" изначально хотели находиться в Варшаве, но передумали. Такое решение обусловлено тем, что клуб хочет располагаться ближе к границе с Украиной. Ранее сообщалось, что "Шахтер" планирует принимать своих соперников по Лиге чемпионов в Польше.
Что касается матчей чемпионата, то приоритетным вариантом рассматривался Львов.
Также отмечается, что все клубы УПЛ будут играть в Украине. Альтернативный вариант с проведением игр на постоянной основе в условной Польше маловероятен.
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