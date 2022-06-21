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Премьер-лига

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Будет 2 группы. Источник раскрыл формат проведения следующего чемпионата УПЛ

Премьер-лига
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Будет 2 группы. Источник раскрыл формат проведения следующего чемпионата УПЛ

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Представители Украинской Премьер-лиги определились с форматом проведения сезона-2022/23. По информации журналиста Андрея Сенькива, чемпионат будет разделен на две группы.

В первой будут находиться "Минай", "Рух", "Львов", а также представители Украины в еврокубках ("Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла"). Матчи этой группы пройдут на Западе страны (Львов и Закарпатье).

Вторая группа будет состоять из остальных 8 команд: "Ингулец", "Черноморец", "Металлист", "Кривбасс", "Верес", "Металлист 1925", "Александрия", "Колос". Поединки будет принимать Киев и Киевская область.

Команды будут играть в два круга. За три месяца клубы должны сыграть 14 матчей. Однако весной 4 лучшие команды из одной группы и 4 из другой сформируют новую восьмерку. Также с 4 худшими коллективами. Дальше клубы снова сыграют в два круга. В общей сложности чемпионат Украины будет иметь 28 туров.

По итогам сезона вылетают две команды, а на их место приходят две другие из Первой лиги. "Мариуполь" и "Десна", как сообщалось ранее, будут иметь запасные бонусные места в УПЛ.

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В статье: УПЛ
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.06.2022 в 13:24
Муть. Нерівноцінні відразу групи. З п'яти представників у ЄК одна точно не потрапляє у верхню вісімку. Що робити з набраними очками? Згорають чи ні? Якщо так, то буде багато прохідних матчів, коли ДК і ШД наприклад вирішать питання із виходом в четвірку, якщо не згорають, то в другій групі умовному Металісту набагато легше буде набрати очок, чим ШД, ДК, СК, які будуть рубитися між собою...
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