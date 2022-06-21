Будет 2 группы. Источник раскрыл формат проведения следующего чемпионата УПЛ

Представители Украинской Премьер-лиги определились с форматом проведения сезона-2022/23. По информации журналиста Андрея Сенькива, чемпионат будет разделен на две группы.

В первой будут находиться "Минай", "Рух", "Львов", а также представители Украины в еврокубках ("Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла"). Матчи этой группы пройдут на Западе страны (Львов и Закарпатье).

Вторая группа будет состоять из остальных 8 команд: "Ингулец", "Черноморец", "Металлист", "Кривбасс", "Верес", "Металлист 1925", "Александрия", "Колос". Поединки будет принимать Киев и Киевская область.

Команды будут играть в два круга. За три месяца клубы должны сыграть 14 матчей. Однако весной 4 лучшие команды из одной группы и 4 из другой сформируют новую восьмерку. Также с 4 худшими коллективами. Дальше клубы снова сыграют в два круга. В общей сложности чемпионат Украины будет иметь 28 туров.

По итогам сезона вылетают две команды, а на их место приходят две другие из Первой лиги. "Мариуполь" и "Десна", как сообщалось ранее, будут иметь запасные бонусные места в УПЛ.