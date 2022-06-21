В УПЛ прокомментировали информацию о разделении чемпионата на группы

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию, что чемпионат Украины будет распределен на две группы - одна с еврокубковыми представителями будет играть на Западе Украины, другая – в Киеве.

– Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время окончательное решение еще не принято. Была рабочая группа с клубами, рассматривали несколько форматов проведения соревнований. Клубы поддерживают классический формат в два круга с территориальным размещением команд, с учетом чего должна пройти жеребьевка календаря.

Но о разделе на группы – такое предложение клубы не поддержали. Он условен – по месту дислокации команды, чтобы уменьшить расстояния на переезды. Условно, клубы, которые будут базироваться в Киеве или будут проводить здесь матчи, на первом этапе будут играть между собой. Но это не разделение на группы, а по месту дислокации команды.

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– То есть "Динамо" и "Шахтер", которые базово дислоцируются в Киеве, будут играть в столице?

– По моей информации, "Динамо" рассматривает проведение своих матчей в Киеве. Опять же окончательного решения еще нет, оно будет в ближайшее время – когда мы будем понимать окончательно локации, где можно проводить. Ждем эту информацию от соответствующих структур. А потом все должен утвердить исполнительный комитет УАФ – только тогда это решение будет окончательным.

– То есть сейчас задержка в озвучении финального решения – это из-за согласования с ответственными органами, в частности, Минобороны?

– Да. А так у нас формально уже согласованный календарь и формат проведения. Ждем вот эти бюрократические моменты. Поэтому заранее об этом говорить. Но к концу месяца все должно быть ясно. Мы и УАФ со своей стороны делаем все возможное, чтобы ускорить это.

– Тогда хотя бы подтвердите – базовой датой старта нового сезона является 20 августа, да?

– Да, – сказал Дикий.