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Хавбек Руха: Легионеров практически нет, поэтому есть шанс у молодежи
Львовский клуб уже начал тренировочный процесс
Фото: ФК Рух
Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук поделился впечатлениями от старта подготовки к новому сезону.
"Последние свои матчи наша команда провела еще зимой на сборах. С тех пор прошло очень много времени. Но мы постоянно были в тонусе. Сейчас нам озвучили приблизительную дату начала чемпионата и теперь мы начали подготовку. Все с большим желанием вернулись и хотят работать.
Да, у нас много молодежи в команде. Все мы когда-то были молодыми. Конечно, им нужно помогать, подсказывать. Но все зависит, прежде всего, от них самих. Им нужно себя хорошо проявить, слушать старших, тренера… У нас перспективная молодежь. Легионеров практически нет, поэтому у этих ребят большой шанс заиграть в команде, у них есть шанс стать сильнее возле нас, а у нас возле них", - сказал Федорчук.
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