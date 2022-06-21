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Хавбек Руха: Легионеров практически нет, поэтому есть шанс у молодежи

Премьер-лига
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Львовский клуб уже начал тренировочный процесс

Хавбек Руха: Легионеров практически нет, поэтому есть шанс у молодежи

Фото: ФК Рух

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Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук поделился впечатлениями от старта подготовки к новому сезону.

"Последние свои матчи наша команда провела еще зимой на сборах. С тех пор прошло очень много времени. Но мы постоянно были в тонусе. Сейчас нам озвучили приблизительную дату начала чемпионата и теперь мы начали подготовку. Все с большим желанием вернулись и хотят работать.

Да, у нас много молодежи в команде. Все мы когда-то были молодыми. Конечно, им нужно помогать, подсказывать. Но все зависит, прежде всего, от них самих. Им нужно себя хорошо проявить, слушать старших, тренера… У нас перспективная молодежь. Легионеров практически нет, поэтому у этих ребят большой шанс заиграть в команде, у них есть шанс стать сильнее возле нас, а у нас возле них", - сказал Федорчук.

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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