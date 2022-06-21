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Теперь во Францию. Рух отправил сенегальского защитника в аренду

Премьер-лига
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Центрбек не успел сыграть за львовян в официальных матчах

Теперь во Францию. Рух отправил сенегальского защитника в аренду

Фото: ФК Рух

Новина українською

Сенегальский центральный защитник "Руха" Эльхаджи Папе Диав будет выступать во Франции на протяжении года.

27-летний сенегалец присоединился к "желто-черным" этой зимой, но из-за российского вторжения в Украину так и не сыграл за львовский клуб в официальных матчах. В марте Диав на правах аренды перешел в польскую "Арку" из города Гдыня. Там защитник отыграл 6 поединков.

Теперь же футболист отправляется в аренду в другую команду. На этот раз ФК "Лаваль" - клуб со второго французского дивизиона. Соглашение рассчитано на год. К слову, чемпионат Франции не чужой для Диава. Одно время сенегалец выступал за "Анже" и "Кан".

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В статье: Рух (Львов) Эльхаджи Папа Диав
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Источник:
ФК Рух

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