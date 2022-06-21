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Теперь во Францию. Рух отправил сенегальского защитника в аренду
Центрбек не успел сыграть за львовян в официальных матчах
Фото: ФК Рух
Сенегальский центральный защитник "Руха" Эльхаджи Папе Диав будет выступать во Франции на протяжении года.
27-летний сенегалец присоединился к "желто-черным" этой зимой, но из-за российского вторжения в Украину так и не сыграл за львовский клуб в официальных матчах. В марте Диав на правах аренды перешел в польскую "Арку" из города Гдыня. Там защитник отыграл 6 поединков.
Теперь же футболист отправляется в аренду в другую команду. На этот раз ФК "Лаваль" - клуб со второго французского дивизиона. Соглашение рассчитано на год. К слову, чемпионат Франции не чужой для Диава. Одно время сенегалец выступал за "Анже" и "Кан".
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