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Официально: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты легионеров
Еще на один сезон
Faisal HQ / Автор неизвестен
Из-за войны в Украине, ФИФА продлила специальное правило касательно легионеров в украинских клубов. Об этом передает сайт организации.
Данное правило вначале действовало до конца июня 2022-го года, теперь оно было продлено еще на год. До конца месяца игроки и иностранные футболисты должны обсудить вопросы будущего.
За игроками остается право отправиться в годовую аренду, в то время как их действующие контракты будут заморожены. Подобное правило действовало последние полгода.
Напомним, что новый сезон УПЛ стартует в конце августа.
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