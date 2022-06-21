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Официально: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты легионеров

Премьер-лига
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Официально: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты легионеров

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Из-за войны в Украине, ФИФА продлила специальное правило касательно легионеров в украинских клубов. Об этом передает сайт организации.

Данное правило вначале действовало до конца июня 2022-го года, теперь оно было продлено еще на год. До конца месяца игроки и иностранные футболисты должны обсудить вопросы будущего.

За игроками остается право отправиться в годовую аренду, в то время как их действующие контракты будут заморожены. Подобное правило действовало последние полгода.

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Напомним, что новый сезон УПЛ стартует в конце августа.

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В статье: ФИФА УПЛ
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Источник:
FIFA

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