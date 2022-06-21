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Защитник Мариуполя: Моей квартире повезло, а машину разобрали на запчасти
Но все близкие живы и здоровы
Фото: ФК Мариуполь
Защитник "Мариуполя" Петр Стасюк рассказал о своем имущество, которое пострадало во время боев за город.
"Снимал квартиру на правом берегу, ближе к центру. Моей квартире повезло. Буквально недавно общался с хозяином. Он сказал, что дом уцелел, а квартира не вскрыта. Это было неделю назад. Как сейчас, не знаю – там каждый день все меняется.
У меня один костюм остался, все остальное – там. Все цивильные вещи, которые приобретал, остались в Мариуполе. Машина тоже осталась, можно сказать, её уже нет. Разобрали на запчасти. Машина стояла на клубной базе. Я пытался договориться, чтобы ее вывезли, но не успел. Сначала она была в целости, только стекло было разбито. Затем сняли колеса.
Через время сняли крышки капота и багажника, вынули сиденья. Все, что можно было забрать на запчасти, забрали. Остался один руль. Но машина – это такое. Еще заработаем, купим новую. Главное, что все близкие живы-здоровы.
За два года мы привыкли к Мариуполю, полюбили его. Дочка там пошла в детский сад. Город развивался во всех направлениях. Если бы не война, он мог бы достичь европейского уровня. Настолько его обустраивали и развивали. Парки, ледовая арена, реконструкция стадиона. Жить там было комфортно. Да, есть заводы, но ничего страшного там нет. Вернее, не было", - заявил Стасюк.
Напомним, что во время начала военных действий игроки "Мариуполя" находились в Турции. Некоторые, в том числе Петр, сыграли за "Шахтер" в благотворительных встречах.
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