Наркоман, бездомный, архитектор. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Динамо Киев

Украинский футбол из-за войны переживает сверхсложные времена. Никого не удивило, что подобные обстоятельства заставят многих легионеров покинуть наши клубы. И это очень досадно, ведь долгое время именно иностранцы выходили на первые роли в чемпионате, заставляя наших игроков тянуться и соответствовать их уровню.

В своем новом видео Константин Фолстен докажет, что во времена независимости многие легионеры по-настоящему стали легендами украинского футбола. И сделает это на примере "Динамо" Киев. В своем видео Фолстен расскажет о 15 лучших легионерах в истории клуба, и что с ними произошло. Так что поспешите посмотреть ролик, там очень интересно!