Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наркоман, бездомный, архитектор. Где сейчас 15 лучших легионеров в истории Динамо Киев
Фолстен вспоминает легенд
facebook.com/fcdynamoua
Украинский футбол из-за войны переживает сверхсложные времена. Никого не удивило, что подобные обстоятельства заставят многих легионеров покинуть наши клубы. И это очень досадно, ведь долгое время именно иностранцы выходили на первые роли в чемпионате, заставляя наших игроков тянуться и соответствовать их уровню.
В своем новом видео Константин Фолстен докажет, что во времена независимости многие легионеры по-настоящему стали легендами украинского футбола. И сделает это на примере "Динамо" Киев. В своем видео Фолстен расскажет о 15 лучших легионерах в истории клуба, и что с ними произошло. Так что поспешите посмотреть ролик, там очень интересно!
Популярное сейчас
- 54 БТР, 30 зенитных СУ, ПВО IRIS-T, 3 РСЗО MARS - Германия опубликовала список вооружений, которые поставит Украине
- Аталанта определилась с будущим Малиновского
- Официально. Вернидуб возглавил Кривбасс. Он и дальше будет служить в ВСУ
- Григорчук: Все легионеры ушли из Черноморца. Морозюк тоже не будет играть у нас
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 18:29 Зарубежные Неймар потратил на благотворительность 20 млн евро. Как живет и сколько зарабатывает бразилец?
- 20:23 Украинские Шевченко остановил Россию и еще 10 важнейших голов украинцев в истории футбола
- 19:41 Видео Зинченко и Ярмоленко едут в Лондон. 10 трансферов лета 2022, которых все ждут - ВИДЕО