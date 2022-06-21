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СМИ: Черноморец отказался от возвращения Авагимяна

Премьер-лига
(2 голосов)

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СМИ: Черноморец отказался от возвращения Авагимяна

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Во время военных действий на территории Украины, футболист "Александрии" Артур Авагимян поддерживал форму с "Черноморцем". До зимы 2022-го он защищал цвета "моряков".

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По данным Трибуны, "горожане" были готовы расстаться с футболистом и предложили одесситам его подписать за двести тысяч долларов. Такую сумму "горожане" выплатили зимой.

Несмотря на заинтересованность тренерского штаба, "Черноморец" отказался от трансфера. Руководство не готов платить отступные за любого футболиста, а для комплектации состава идет поиск среди игроков из Первой и Второй украинских лиг.

Ранее сообщалось, что одесситы могут подписать экс-футболиста сборной Украины.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
Трибуна

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