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СМИ: Черноморец отказался от возвращения Авагимяна
Клуб ищет свободных агентов
Фото: ФК Александрия
Во время военных действий на территории Украины, футболист "Александрии" Артур Авагимян поддерживал форму с "Черноморцем". До зимы 2022-го он защищал цвета "моряков".
По данным Трибуны, "горожане" были готовы расстаться с футболистом и предложили одесситам его подписать за двести тысяч долларов. Такую сумму "горожане" выплатили зимой.
Несмотря на заинтересованность тренерского штаба, "Черноморец" отказался от трансфера. Руководство не готов платить отступные за любого футболиста, а для комплектации состава идет поиск среди игроков из Первой и Второй украинских лиг.
Ранее сообщалось, что одесситы могут подписать
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