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Черноморец объявил о трансфере Евгения Селина
Опытный защитник всегда пригодится
Фото: ФК Десна
Одесский "Черноморец" совершил первый летний трансфер.
Состав клуба пополнил защитник Евгений Селин. По официальным данным, украинский универсал подписал контракт на два сезона.
Последним клубом в карьере Селина была "Десна", за которую он провел 16 встреч. Также выступал за "Динамо", "Ворсклу", "Металлист", "Анортосис", "МТК" и даже сборную Украины (15 матчей, один гол).
Ранее была информация, что "Черноморец" отказался от
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Источник:ФК Черноморец
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