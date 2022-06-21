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Черноморец объявил о трансфере Евгения Селина

Премьер-лига
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Опытный защитник всегда пригодится

Черноморец объявил о трансфере Евгения Селина

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" совершил первый летний трансфер.

Состав клуба пополнил защитник Евгений Селин. По официальным данным, украинский универсал подписал контракт на два сезона.

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Последним клубом в карьере Селина была "Десна", за которую он провел 16 встреч. Также выступал за "Динамо", "Ворсклу", "Металлист", "Анортосис", "МТК" и даже сборную Украины (15 матчей, один гол).

Ранее была информация, что "Черноморец" отказался от возвращения Авагимяна.

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В статье: Евгений Селин Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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