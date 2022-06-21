Черноморец объявил о трансфере Евгения Селина

Одесский "Черноморец" совершил первый летний трансфер.

Состав клуба пополнил защитник Евгений Селин. По официальным данным, украинский универсал подписал контракт на два сезона.

Последним клубом в карьере Селина была "Десна", за которую он провел 16 встреч. Также выступал за "Динамо", "Ворсклу", "Металлист", "Анортосис", "МТК" и даже сборную Украины (15 матчей, один гол).