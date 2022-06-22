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Динамо завершило киевскую часть тренировочного сбора и отправляется в Румынию

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне отправляются на заграничную часть сборов

Динамо завершило киевскую часть тренировочного сбора и отправляется в Румынию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Динамовцы закончили первую часть предсезонного учебно-тренировочного сбора, который проводили на клубной базе в Вите-Литовской.

Собравшись в пригороде Киева 16 июня, игроки в течение нескольких дней занимались в режиме двух тренировок в день. В среду, 22 июня, динамовцы отправятся на заграничную часть сборов, которая начнется в Бухаресте. В румынской столице "Динамо" проведет два дня, после чего вылетит в Швейцарию.

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На протяжении основной части сбора "бело-синие" сыграют серию контрольных матчей, первые соперники в которых уже известны - швейцарские клубы "Ивердон Спорт", встреча с которым состоится 26 июня, и "Лозанна Спорт", с которым динамовцы сойдутся 29 июня.

Отмечается, что все контрольные матчи киевлян будут проходить не только в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов и новому сезону УПЛ, но и с благотворительной целью - для сбора средств на решение гуманитарных проблем украинцев, пострадавших от военной агрессии россии против Украины.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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