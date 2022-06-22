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Директор УПЛ рассказал, как будут проходить матчи во время воздушной тревоги
Будет создан алгоритм действий
Фото: dynamo.kiev.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Футбол NEWS прокомментировал подготовку к новому сезону.
"В настоящее время есть проект соответствующего протокола, который будет учитывать все вопросы безопасности, алгоритм действий участников матча, футболистов, тренеров, представителей клубов, официальных лиц в момент чрезвычайных ситуаций, в том числе во время воздушной тревоги. Будет, скорее всего, размещена наглядная схема хранилищ, куда они должны перемещаться и находиться в это время.
Будет учтен и временной промежуток, сколько мы должны ждать, а также дальнейшие действия. Если, условно говоря, воздушная тревога затянулась, то потом с тем матчем – переносится ли на другой день или решение по нему будет принято дополнительно.
Есть перечень стадионов, которые проходят соответствующее согласование с военными администрациями. Уже в ближайшее время будем понимать список арен, на которых сможем проводить матчи следующего чемпионата", – сказал Дикий.
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