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Директор УПЛ рассказал, как будут проходить матчи во время воздушной тревоги

Премьер-лига
(2 голосов)

Будет создан алгоритм действий

Директор УПЛ рассказал, как будут проходить матчи во время воздушной тревоги

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Футбол NEWS прокомментировал подготовку к новому сезону.

"В настоящее время есть проект соответствующего протокола, который будет учитывать все вопросы безопасности, алгоритм действий участников матча, футболистов, тренеров, представителей клубов, официальных лиц в момент чрезвычайных ситуаций, в том числе во время воздушной тревоги. Будет, скорее всего, размещена наглядная схема хранилищ, куда они должны перемещаться и находиться в это время.

Будет учтен и временной промежуток, сколько мы должны ждать, а также дальнейшие действия. Если, условно говоря, воздушная тревога затянулась, то потом с тем матчем – переносится ли на другой день или решение по нему будет принято дополнительно.

Есть перечень стадионов, которые проходят соответствующее согласование с военными администрациями. Уже в ближайшее время будем понимать список арен, на которых сможем проводить матчи следующего чемпионата", – сказал Дикий.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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Просто Толик (Одесса)
22.06.2022 в 13:23
Играть чемпионат можно только за границей. То, что предлагают наши футбольные функционеры - это дичь.
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янковский ян (Запорожье)
22.06.2022 в 12:50
Я конечно очень люблю футбол. Но то что они предлагают это комедия. Неужели мы не можем немного потерпеть без футбола. Хоть до зимы. Весной сыграть урезанный и снова выйти на осень-весна. Ну какие матчи могут быть под воздушной тревогой а как потом их доигрывать. С какой минуты? Ребята просто отрабатывают в уаф хвои зарплаты. Вот и все тут.
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