В Динамо пока его не увидим. Витиньо еще на год останется в Бразилии

Бразильский вингер "Динамо" Витиньо, выступающий на правах аренды за "Атлетико Паранаэнсе", продолжит играть на родине.

По информации источника, 23-летний футболист продлил соглашение с бразильцами до июня 2023 года. Отмечается, что Витиньо воспользовался разрешением ФИФА, согласно которому легионерам в Украине разрешается приостановить контракты до июня 2023 года.

Контракт вингера с киевлянами действителен до 30 июня 2026 года. Витиньо провел 10 поединков за "Атлетико Паранаэнсе", при этом результативными действиями пока так и не отличился. Ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в "Динамо".