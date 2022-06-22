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В Динамо пока его не увидим. Витиньо еще на год останется в Бразилии
Вингер продолжит выступления на родине
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Бразильский вингер "Динамо" Витиньо, выступающий на правах аренды за "Атлетико Паранаэнсе", продолжит играть на родине.
По информации источника, 23-летний футболист продлил соглашение с бразильцами до июня 2023 года. Отмечается, что Витиньо воспользовался разрешением ФИФА, согласно которому легионерам в Украине разрешается приостановить контракты до июня 2023 года.
Контракт вингера с киевлянами действителен до 30 июня 2026 года. Витиньо провел 10 поединков за "Атлетико Паранаэнсе", при этом результативными действиями пока так и не отличился. Ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в "Динамо".
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