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Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба

Премьер-лига
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Тренировались и новички, имена которых не разглашаются

Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник "Кривбасс" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера первой команды Юрия Вернидуба. Коллектив впервые с начала полномасштабной войны собрался в Кривом Роге и начал первый 12-дневный сбор.

Пресс-служба "Кривбасса" сообщает, что с командой занимались новички, однако их имена не раскрывает. Известно, что из игроков, защищавших цвета будущего участника УПЛ, остались защитники Иван Зотько, Дмитрий Семенив, полузащитники Вячеслав Рябов, Никита Татарков, нападающие Роман Дебелко и Алексей Хобленко. В ближайшее время присоединятся голкипер Богдан Сарнавский и хавбек Тимур Кораблин. Кроме того, работали вместе с коллективом исполнители, которые до этого выступали в аренде или в клубной академии: Глеб Попчук, Иван Козак, Максим Мысляй, Денис Шевченко, Ярослав Гокал и Дмитрий Чудак.

Первые три дня "Кривбасс" будет проводить по одному занятию в день. О спаррингах информации пока нет.

Ранее мы сообщали, что приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Юрий Вернидуб переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения службы.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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