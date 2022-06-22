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ПСВ ведет с Шахтером переговоры по основному центрбеку горняков
Бразилец может перебраться в Нидерланды
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вице-чемпион Нидерландов, ПСВ, намерен усилиться бразильским защитником "Шахтера" Марлоном. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Эйндховена уже ведет диалог по поводу возможного трансфера.
На данном этапе переговоры ведутся по формату сделки. Кроме того, не исключен переход в другие клубы, ведь интерес к игроку есть. Одним из решающих факторов для ПСВ может стать персона Рууда ван Нистелроя, считает Романо.
Напомним, что "Шахтер" приобрел Марлона у "Сассуоло" летом 2021 года. По неофициальной информации, дончане заплатили за центрального защитника 12 млн евро. В первой части прошлого сезона бразилец отыграл за "горняков" в 22 матчах, заработал 5 желтых и 1 красную карточку.
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