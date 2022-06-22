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ПСВ ведет с Шахтером переговоры по основному центрбеку горняков

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец может перебраться в Нидерланды

ПСВ ведет с Шахтером переговоры по основному центрбеку горняков

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Вице-чемпион Нидерландов, ПСВ, намерен усилиться бразильским защитником "Шахтера" Марлоном. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Эйндховена уже ведет диалог по поводу возможного трансфера.

На данном этапе переговоры ведутся по формату сделки. Кроме того, не исключен переход в другие клубы, ведь интерес к игроку есть. Одним из решающих факторов для ПСВ может стать персона Рууда ван Нистелроя, считает Романо.

Напомним, что "Шахтер" приобрел Марлона у "Сассуоло" летом 2021 года. По неофициальной информации, дончане заплатили за центрального защитника 12 млн евро. В первой части прошлого сезона бразилец отыграл за "горняков" в 22 матчах, заработал 5 желтых и 1 красную карточку.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Марлон
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
22.06.2022 в 17:54
Цікава така ситуація: Вітіньо з Динамо скористався правом зупиняти дію контрактів із українськими клубами, яке надала ФІФА і залишився в Атлетіко Паранаенсе, а легіонери Шахтаря не хочуть залишатись у клубі і ведуть якісь перемовини? Чухайте хлопці і Шахтар вам нічого не зробить - ФІФА захистить!
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