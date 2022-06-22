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Первую тренировку с Кривбассом Юрия Вернидуба провели и игроки, которые осенью выступали в арендах
Начало подготовки к УПЛ
фото - ФК Кривбас, автор невідомий
Сегодня, 22-го июня, криворожский "Кривбасс" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Вернидуба. Об этом гласит официальный сайт клуба.
"Кривбасс" в этом сезоне вернулся в УПЛ, поэтому работы придется выполнить немало, чтобы хорошо подготовиться к важным матчам, подчеркнул Юрий Вернидуб перед началом тренировки. С командой сегодня занималось немало новичков. По игрокам, выступавшим в первом полугодии прошлого чемпионата Первой лиги: защитники Иван Зотько, Дмитрий Семенов; полузащитники Вячеслав Рябов, Никита Татарков; нападающие Роман Дебелко, Алексей Хобленко. На днях к команде присоединятся вратарь Богдан Сарнавский и молодой полузащитник Тимур Кораблин. Информацию о новичках и исполнителях, покидающих клуб, мы сообщим позже.
Также в общей группе занимались молодые футболисты, которые осенью выступали в аренде: защитник Глеб Попчук, полузащитник Иван Козак. Даны шансы проявить себя и талантливым игрокам U-19: Максиму Мысляю, Денису Шевченко, Ярославу Гопкалу, Дмитрию Чудаку", - пишет официальный сайт клуба.
Напомним, что Юрий Вернидуб служит в ВСУ, но специальным распоряжением главнокомандующего был переведен в Кривой Рог, где получил возможность совмещать службу в армии с тренерством.
Отметим, что "Кривбасс" занял второе итоговое место в турнирной таблице Первой лиги сезона 2021/22, закончившегося досрочно из-за российского вторжения.
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