Первую тренировку с Кривбассом Юрия Вернидуба провели и игроки, которые осенью выступали в арендах

Сегодня, 22-го июня, криворожский "Кривбасс" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Вернидуба. Об этом гласит официальный сайт клуба.

"Кривбасс" в этом сезоне вернулся в УПЛ, поэтому работы придется выполнить немало, чтобы хорошо подготовиться к важным матчам, подчеркнул Юрий Вернидуб перед началом тренировки. С командой сегодня занималось немало новичков. По игрокам, выступавшим в первом полугодии прошлого чемпионата Первой лиги: защитники Иван Зотько, Дмитрий Семенов; полузащитники Вячеслав Рябов, Никита Татарков; нападающие Роман Дебелко, Алексей Хобленко. На днях к команде присоединятся вратарь Богдан Сарнавский и молодой полузащитник Тимур Кораблин. Информацию о новичках и исполнителях, покидающих клуб, мы сообщим позже.

Также в общей группе занимались молодые футболисты, которые осенью выступали в аренде: защитник Глеб Попчук, полузащитник Иван Козак. Даны шансы проявить себя и талантливым игрокам U-19: Максиму Мысляю, Денису Шевченко, Ярославу Гопкалу, Дмитрию Чудаку", - пишет официальный сайт клуба.