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Ready. Steady. Политыло. Черноморец оригинально подал возвращение хавбека

Премьер-лига
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Трижды в одно море

Ready. Steady. Политыло. Черноморец оригинально подал возвращение хавбека

Фото: ПФК Львов

Новина українською

"Черноморец" представил полузащитника Сергея Политыло. Хавбек возвращается и будет уже третий раз в карьере готовится к старту чемпионата с одесской командой.

"Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Но ничего не говорят о трижды и Черном море.

Итак, Сергей Политыло возвращается в одесский "Черноморец". Каждый раз он тайком бросал монетку в бассейн на базе в Совиньоне", – говорится в заявлении в соцсетях клуба.

В прошлом сезоне Сергей выступал за "Львов", где он провел 20 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Сергей Политыло Черноморец (Одесса) Львов
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