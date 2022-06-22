Ready. Steady. Политыло. Черноморец оригинально подал возвращение хавбека

"Черноморец" представил полузащитника Сергея Политыло. Хавбек возвращается и будет уже третий раз в карьере готовится к старту чемпионата с одесской командой.

"Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Но ничего не говорят о трижды и Черном море.

Итак, Сергей Политыло возвращается в одесский "Черноморец". Каждый раз он тайком бросал монетку в бассейн на базе в Совиньоне", – говорится в заявлении в соцсетях клуба.

В прошлом сезоне Сергей выступал за "Львов", где он провел 20 матчей и отдал 2 голевые передачи.