В сети появились фото новой формы Шахтера

Footy Headlines опубликовали фото вероятной формы "Шахтера" на следующий сезон. Оранжевая основа и две черные полосы – основа будущей джерси.

"Домашняя футболка выглядит необычно для клуба – сочетает в себе оранжевую основу с двумя "плавающими" черными полосами спереди.

Полоски не соединяются ни с краем рубашки, ни с плечевым швом и содержат логотипы Puma и клуба. Завершает образ черный V-образный воротник с оранжевой окантовкой", – говорится в публикации портала.

Footy Headlines специализируются на утечках клубных форм европейских команд.

Напомним, что в апреле уже появлялись фотографии формы "Шахтера", которые были только рендерами предполагаемой футболки. Информация подтвердилась и форма выглядит точно так же, как и на апрельских изображениях.