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В сети появились фото новой формы Шахтера
Новый силуэт от Puma
Фото: Footy Headlines
Footy Headlines опубликовали фото вероятной формы "Шахтера" на следующий сезон. Оранжевая основа и две черные полосы – основа будущей джерси.
"Домашняя футболка выглядит необычно для клуба – сочетает в себе оранжевую основу с двумя "плавающими" черными полосами спереди.
Полоски не соединяются ни с краем рубашки, ни с плечевым швом и содержат логотипы Puma и клуба. Завершает образ черный V-образный воротник с оранжевой окантовкой", – говорится в публикации портала.
Footy Headlines специализируются на утечках клубных форм европейских команд.
Напомним, что в апреле уже появлялись фотографии формы "Шахтера", которые были только рендерами предполагаемой футболки. Информация подтвердилась и форма выглядит точно так же, как и на апрельских изображениях.
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