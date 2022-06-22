  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В сети появились фото новой формы Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В сети появились фото новой формы Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новый силуэт от Puma

В сети появились фото новой формы Шахтера

Фото: Footy Headlines

Новина українською

Footy Headlines опубликовали фото вероятной формы "Шахтера" на следующий сезон. Оранжевая основа и две черные полосы – основа будущей джерси.

"Домашняя футболка выглядит необычно для клуба – сочетает в себе оранжевую основу с двумя "плавающими" черными полосами спереди.

В сети появились фото новой формы Шахтера - изображение 1

Полоски не соединяются ни с краем рубашки, ни с плечевым швом и содержат логотипы Puma и клуба. Завершает образ черный V-образный воротник с оранжевой окантовкой", – говорится в публикации портала.

Footy Headlines специализируются на утечках клубных форм европейских команд.

Напомним, что в апреле уже появлялись фотографии формы "Шахтера", которые были только рендерами предполагаемой футболки. Информация подтвердилась и форма выглядит точно так же, как и на апрельских изображениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Puma
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footyheadlines.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде