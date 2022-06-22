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Зинченко призвал присоединиться к сбору 500 млн. гривен на Байрактары

Премьер-лига
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Зинченко призвал присоединиться к сбору 500 млн. гривен на Байрактары

Фото: MARCA

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко призвал присоединится к сбору средств на приобретение трех Байракторов для ВСУ от Фонда Сергея Притулы.

"Необходимая сумма – 500 млн грн (15 млн $), срок одна неделя. Но пусть эти большие цифры вас не пугают – вспомним литовцев. Им понадобилось три дня на один Байрактар.

Ну а теперь вспомним, что мы – украинцы. Есть ли что-нибудь, что нам не под силу?", – написал Зинченко у себя в Инстаграм.

Сам Фонд положил начало сбору, пожертвовав первые два миллиона долларов.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко война с Россией
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