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Зинченко призвал присоединиться к сбору 500 млн. гривен на Байрактары
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Фото: MARCA
Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко призвал присоединится к
"Необходимая сумма – 500 млн грн (15 млн $), срок одна неделя. Но пусть эти большие цифры вас не пугают – вспомним литовцев. Им понадобилось три дня на один Байрактар.
Ну а теперь вспомним, что мы – украинцы. Есть ли что-нибудь, что нам не под силу?", – написал Зинченко у себя в Инстаграм.
Сам Фонд положил начало сбору, пожертвовав первые два миллиона долларов.
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