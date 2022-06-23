Тренер Руха: Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук рассказал о возвращении львовской команды к тренировкам, а также о футболе во время войны.

"На первой тренировке было много эмоций, ведь команда начала подготовку к сезону. У нас большая группа игроков. Разделили их на две группы по 25 футболистов, провели 2 занятия. На следующей неделе появится еще одна группа. Все они будут тренироваться по общей программе, и тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы хорошо их подготовить. Планы на этот тренировочный сбор? Пока нет смысла форсировать подготовку, сейчас будут в основном втягивающие тренировки. Конечно, планируем спарринги для каждой группы игроков. Первый спарринг хотим сыграть уже в эти выходные. Также у нас есть договоренность с польской "Ягеллонией" о контрольной встрече. Ее проведем 6 июля. Впереди у нас много работы.

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