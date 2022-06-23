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Тренер Руха: Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи

Премьер-лига
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Львовский клуб уже запланировал спарринг с польским коллективом

Тренер Руха: Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук рассказал о возвращении львовской команды к тренировкам, а также о футболе во время войны.

"На первой тренировке было много эмоций, ведь команда начала подготовку к сезону. У нас большая группа игроков. Разделили их на две группы по 25 футболистов, провели 2 занятия. На следующей неделе появится еще одна группа. Все они будут тренироваться по общей программе, и тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы хорошо их подготовить.

Планы на этот тренировочный сбор? Пока нет смысла форсировать подготовку, сейчас будут в основном втягивающие тренировки. Конечно, планируем спарринги для каждой группы игроков. Первый спарринг хотим сыграть уже в эти выходные. Также у нас есть договоренность с польской "Ягеллонией" о контрольной встрече. Ее проведем 6 июля. Впереди у нас много работы.

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Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи. Эти ребята должны терпеть и ждать своего шанса. Чтобы попасть в главную команду, им придется пройти несколько уровней подготовки. У нас за основу уже играли молодые исполнители. Почетный Президент "Руха" Григорий Козловский неоднократно отмечал, что за молодежью будущее команды. Мы даем им такую ​​возможность, создаем условия для здоровой конкуренции, в которой эти ребята могут прогрессировать.

Футбол во время войны… Это новый опыт не только для футболистов и для тренерского штаба. Я верю, что все будет хорошо, наступит мир в Украине и наше молодое поколение не будет бояться ракет и взрывов, а будет играть в футбол и будет радовать болельщиков. Я счастлив, что имею возможность тренировать такое большое количество талантливой молодежи, и приложу все усилия, чтобы передать им свой опыт. Кроме этого я ставлю перед собой задачу разговаривать на украинском языке. Стараюсь его улучшать каждый день и буду давать интервью только на украинском", - сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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