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Тренер Руха: Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи
Львовский клуб уже запланировал спарринг с польским коллективом
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук рассказал о возвращении львовской команды к тренировкам, а также о футболе во время войны.
"На первой тренировке было много эмоций, ведь команда начала подготовку к сезону. У нас большая группа игроков. Разделили их на две группы по 25 футболистов, провели 2 занятия. На следующей неделе появится еще одна группа. Все они будут тренироваться по общей программе, и тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы хорошо их подготовить.
Планы на этот тренировочный сбор? Пока нет смысла форсировать подготовку, сейчас будут в основном втягивающие тренировки. Конечно, планируем спарринги для каждой группы игроков. Первый спарринг хотим сыграть уже в эти выходные. Также у нас есть договоренность с польской "Ягеллонией" о контрольной встрече. Ее проведем 6 июля. Впереди у нас много работы.
Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи. Эти ребята должны терпеть и ждать своего шанса. Чтобы попасть в главную команду, им придется пройти несколько уровней подготовки. У нас за основу уже играли молодые исполнители. Почетный Президент "Руха" Григорий Козловский неоднократно отмечал, что за молодежью будущее команды. Мы даем им такую возможность, создаем условия для здоровой конкуренции, в которой эти ребята могут прогрессировать.
Футбол во время войны… Это новый опыт не только для футболистов и для тренерского штаба. Я верю, что все будет хорошо, наступит мир в Украине и наше молодое поколение не будет бояться ракет и взрывов, а будет играть в футбол и будет радовать болельщиков. Я счастлив, что имею возможность тренировать такое большое количество талантливой молодежи, и приложу все усилия, чтобы передать им свой опыт. Кроме этого я ставлю перед собой задачу разговаривать на украинском языке. Стараюсь его улучшать каждый день и буду давать интервью только на украинском", - сказал Кучук.
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