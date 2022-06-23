Шевчук: Возможно, возьмем нескольких игроков Динамо в аренду в Верес

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук рассказал, что клуб попытается взять нескольких игроков "Динамо" в аренду.

"Я же работаю спортивным директором "Вереса". Возможно, мы возьмем нескольких игроков "Динамо" в свою команду в аренду, чтобы дать возможность молодым ребятам прогрессировать в Премьер-лиге. И "Вересу" будет хорошо.

Увидим, как это будет" ", – сказал Шевчук в интервью Football Hub.