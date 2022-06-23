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Шевчук: Возможно, возьмем нескольких игроков Динамо в аренду в Верес

Премьер-лига
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Ровенчане ищут усиления в киевском клубе

Шевчук: Возможно, возьмем нескольких игроков Динамо в аренду в Верес

Фото: ФК Олимпик Донецк

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Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук рассказал, что клуб попытается взять нескольких игроков "Динамо" в аренду.

"Я же работаю спортивным директором "Вереса". Возможно, мы возьмем нескольких игроков "Динамо" в свою команду в аренду, чтобы дать возможность молодым ребятам прогрессировать в Премьер-лиге. И "Вересу" будет хорошо.

Увидим, как это будет" ", – сказал Шевчук в интервью Football Hub.

Напомним, что базовая дата начала нового сезона УПЛ – 20 августа. "Верес" по итогам прошлой кампании занял 9-е место.

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В статье: Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
Football Hub

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