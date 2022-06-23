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СМИ: Трансфер Мудрика в Байер может не состояться
Переезд украинца в Европу под угрозой срыва
Фото: ФК Шахтер Донецк
Переход вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Байер" может сорваться, сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker.
Несколько недель назад 21-летний украинец договорился с немецкой командой. Также согласия достигли между собой и клубы. Оставалось только решить вопрос с выездом футболиста за границу, когда в Украине идет война и действует запрет на выезд для мужчин от 18 до 60 лет.
Однако, сейчас сделка застряла на месте и не продвигается. "Горняки" хотят заработать больше на продаже Мудрика и пытаются устроить его в клубы английской Премьер-лиги или Серии А. В Леверкузене продолжают следить за ситуацией.
"Байер" и "Брентфорд" предлагали за Мудрика около 20 миллионов евро. Также была информация, что Михаил - в шорт-листе туринского "Ювентуса".
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