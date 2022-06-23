Среди них экс-тренер Динамо. СМИ назвали кандидатов на пост наставника Зари

Луганская"Заря" продолжает поиски нового главного тренера после ухода Виктора Скрипника в полтавскую "Ворсклу". Как сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, луганчане рассматривают кандидатуру экс-наставника "Динамо" Александра Хацкевича.

По информации журналиста, многое будет зависеть от сегодняшнего назначения менеджера польского "Гурника" из Забже, который также заинтересован в приглашении специалиста. Без работы Хацкевич пребывает с марта прошлого года.

Впрочем, 48-летний белорус - не единственный претендент на тренерский мостик "Зари". Отмечается, что луганский клуб отдает приоритет экс-руководителю Академии "Шахтера" Патрику ван Луевену. Последнее время он работал в тель-авивском "Маккаби". Следующим кандидатом называется Александр Бабич, ранее покинувший "Кривбасс".

Напомним, что по итогам досрочно завершенного сезона УПЛ 2021/22 "Заря заняла 4-е место и будет представлять Украину в Лиге конференций.