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Среди них экс-тренер Динамо. СМИ назвали кандидатов на пост наставника Зари

Премьер-лига
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(1 голосов)

Клуб занимается поисками нового специалиста

Среди них экс-тренер Динамо. СМИ назвали кандидатов на пост наставника Зари

Новина українською

Луганская"Заря" продолжает поиски нового главного тренера после ухода Виктора Скрипника в полтавскую "Ворсклу". Как сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, луганчане рассматривают кандидатуру экс-наставника "Динамо" Александра Хацкевича.

По информации журналиста, многое будет зависеть от сегодняшнего назначения менеджера польского "Гурника" из Забже, который также заинтересован в приглашении специалиста. Без работы Хацкевич пребывает с марта прошлого года.

Впрочем, 48-летний белорус - не единственный претендент на тренерский мостик "Зари". Отмечается, что луганский клуб отдает приоритет экс-руководителю Академии "Шахтера" Патрику ван Луевену. Последнее время он работал в тель-авивском "Маккаби". Следующим кандидатом называется Александр Бабич, ранее покинувший "Кривбасс".

Напомним, что по итогам досрочно завершенного сезона УПЛ 2021/22 "Заря заняла 4-е место и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Хацкевич Александр Бабич ТаТоТаке Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.06.2022 в 13:03
Є тренер, який мріє стати тренером сильної команди УПЛ і грати в єврокубках, - Мирон Маркевич. Тато таке...
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