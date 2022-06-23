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Верес объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами

Премьер-лига
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Ровенчане начали кадровую чистку

Верес объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" на своем официальном сайте сообщает о прекращении сотрудничества с пятью футболистами. Ровенский клуб покидают Артем Кичак, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Дмитрий Махнев и Никита Полюлях.

Срок действия контрактов между футболистами и клубом завершился. Стороны не пришли к соглашению об условиях продления трудовых соглашений.

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33-летний голкипер Кичак присоединился к "Вересу" прошлым летом и сыграл за команду в 2 матчах Кубка Украины.

31-летний защитник Солдат отыграл за ровенчан 3 сезона, проведя 75 матчей и забив 7 голов. Вместе с "Вересом" футболист прошел путь из Второй лиги в УПЛ и завоевал "золото" Первой лиги чемпионата Украины.

28-летний защитник Гончаренко в футболке "Вереса" отыграл 2 сезона: 52 матча, 3 гола. Чемпион Первой лиги 2020-2021.

26-летний центрбек Махнев отыграл за ровенчан 2 сезона, проведя 23 матча и забив 1 гол. Чемпион Первой лиги 2020-2021.

29-летний полузащитник Полюлях также 2 сезона выступал за "красно-черных". Всего в составе ровенчан отыграл 50 матчей.

Напомним, ранее "Верес" подписал первого летнего новичка Арсения Коркодыма.

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В статье: Артем Кичак Никита Полюлях Верес (Ровно) Игорь Солдат Дмитрий Махнев Роман Гончаренко
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Источник:
НК Верес

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