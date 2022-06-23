Верес объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами

"Верес" на своем официальном сайте сообщает о прекращении сотрудничества с пятью футболистами. Ровенский клуб покидают Артем Кичак, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Дмитрий Махнев и Никита Полюлях.

Срок действия контрактов между футболистами и клубом завершился. Стороны не пришли к соглашению об условиях продления трудовых соглашений.

33-летний голкипер Кичак присоединился к "Вересу" прошлым летом и сыграл за команду в 2 матчах Кубка Украины.

31-летний защитник Солдат отыграл за ровенчан 3 сезона, проведя 75 матчей и забив 7 голов. Вместе с "Вересом" футболист прошел путь из Второй лиги в УПЛ и завоевал "золото" Первой лиги чемпионата Украины.

28-летний защитник Гончаренко в футболке "Вереса" отыграл 2 сезона: 52 матча, 3 гола. Чемпион Первой лиги 2020-2021.

26-летний центрбек Махнев отыграл за ровенчан 2 сезона, проведя 23 матча и забив 1 гол. Чемпион Первой лиги 2020-2021.

29-летний полузащитник Полюлях также 2 сезона выступал за "красно-черных". Всего в составе ровенчан отыграл 50 матчей.

Напомним, ранее "Верес" подписал первого летнего новичка Арсения Коркодыма.