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Киевское Динамо добиралось в Румынию 17 часов
Киевляне продолжат подготовку к предстоящему сезону
Фото: ФК Динамо Киев
Делегация киевского "Динамо", выехав из Киева, добралась до Румынии поздним вечером в среду, 22 июня.
Подопечные Мирчи Луческу, который вместе с командой ехал из столицы Украины, провели в пути 17 часов. Динамовцы проехали практически по всей Румынии с севера на юг, остановившись на олимпийской базе в Снагове. Это место хорошо знакомо ребятам, поскольку именно здесь они жили и тренировались весной, когда покинули страну для проведения благотворительных матчей.
Уже на месте к динамовцам присоединилась часть сборников, которые добирались до Снагова своим ходом не из Киева.
Напомним, что в Румынии "бело-синие" будут тренироваться несколько дней, после чего вылетят в Швейцарию на тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону и поединкам квалификации Лиги чемпионов.
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