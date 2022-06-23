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Киевское Динамо добиралось в Румынию 17 часов

Премьер-лига
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Киевляне продолжат подготовку к предстоящему сезону

Киевское Динамо добиралось в Румынию 17 часов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Делегация киевского "Динамо", выехав из Киева, добралась до Румынии поздним вечером в среду, 22 июня.

Подопечные Мирчи Луческу, который вместе с командой ехал из столицы Украины, провели в пути 17 часов. Динамовцы проехали практически по всей Румынии с севера на юг, остановившись на олимпийской базе в Снагове. Это место хорошо знакомо ребятам, поскольку именно здесь они жили и тренировались весной, когда покинули страну для проведения благотворительных матчей.

Уже на месте к динамовцам присоединилась часть сборников, которые добирались до Снагова своим ходом не из Киева.

Напомним, что в Румынии "бело-синие" будут тренироваться несколько дней, после чего вылетят в Швейцарию на тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону и поединкам квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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