Киевское Динамо добиралось в Румынию 17 часов

Делегация киевского "Динамо", выехав из Киева, добралась до Румынии поздним вечером в среду, 22 июня.

Подопечные Мирчи Луческу, который вместе с командой ехал из столицы Украины, провели в пути 17 часов. Динамовцы проехали практически по всей Румынии с севера на юг, остановившись на олимпийской базе в Снагове. Это место хорошо знакомо ребятам, поскольку именно здесь они жили и тренировались весной, когда покинули страну для проведения благотворительных матчей.

Уже на месте к динамовцам присоединилась часть сборников, которые добирались до Снагова своим ходом не из Киева.

Напомним, что в Румынии "бело-синие" будут тренироваться несколько дней, после чего вылетят в Швейцарию на тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону и поединкам квалификации Лиги чемпионов.