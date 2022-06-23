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АПЛ, жди! Юный талант Днепра-1 получил британскую визу

Премьер-лига
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Еще один украинец будет играть в самом сильном чемпионате

АПЛ, жди! Юный талант Днепра-1 получил британскую визу

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" очень близок к продаже полузащитника Егора Ярмолюка к "Брентфорду".

Клуб АПЛ согласился оплатить 1,5 миллиона евро за 18-летнего украинца, сообщается в программе Футбол NEWS.

По информации ресурса, на днях хавбек получил рабочую британскую визу. Как правило, ее выдают футболистам, которые в течение календарного года провели за свои сборные необходимый процент матчей, но Ярмолюка оценили как "исключительный талант". Это один из пунктов, по которому разрешают выступать в Англии.

Для завершения трансфера остались формальности, в частности, прощание с днепровским клубом.

В сезоне 2021/22 юный талант отыграл за "Днепр-1" девять игр и забил один гол. Его контракт с днепрянами рассчитан до 2023-го года. В минувшем розыгрыше АПЛ "Брентфорд" занял 13-е место.

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В статье: Брентфорд СК Днепр-1 Егор Ярмолюк
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Источник:
Футбол NEWS

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