АПЛ, жди! Юный талант Днепра-1 получил британскую визу

"Днепр-1" очень близок к продаже полузащитника Егора Ярмолюка к "Брентфорду".

Клуб АПЛ согласился оплатить 1,5 миллиона евро за 18-летнего украинца, сообщается в программе Футбол NEWS.

По информации ресурса, на днях хавбек получил рабочую британскую визу. Как правило, ее выдают футболистам, которые в течение календарного года провели за свои сборные необходимый процент матчей, но Ярмолюка оценили как "исключительный талант". Это один из пунктов, по которому разрешают выступать в Англии.

Для завершения трансфера остались формальности, в частности, прощание с днепровским клубом.

В сезоне 2021/22 юный талант отыграл за "Днепр-1" девять игр и забил один гол. Его контракт с днепрянами рассчитан до 2023-го года. В минувшем розыгрыше АПЛ "Брентфорд" занял 13-е место.