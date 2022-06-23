Палкин: Футбольные агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков Шахтера

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал интервью The Athletic, рассказав о вызовах в управлении клубом во время войны.

О попытке агентов нажиться на украинских клубах

"Эта война продемонстрировала много проблем в мире футбола. Все пытаются воспользоваться ситуацией. Агенты – больше всех".

"Даже в сложных ситуациях мы были упешны в результатах, рекрутинге, скаутинге и генерировании доходов. В 2014 году мы покинули Донецк, потом был COVID-19. Мы играли по всей Украине. Мы думали, что худшее с нам уже случилось и мы достигли дна. Но теперь мы ниже дна. Каждый день мы находимся в режиме выживания".

"Этим летом все изменилось. Мы больше не покупаем футболистов. Мы можем только их продавать. Что мы можем предложить иностранным футболистам? Мы будем играть в Лиге чемпионов, но неизвестно где. Если мы будем проводить матчи чемпионата не в Украине, мы сможем сохранить некоторых игроков. Если нет, то шансов никаких. Никто из легионеров не захочет играть матчи чемпионата в Украине".

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"Сколько футболистов покинет клуб? Это зависит от рынка. Думаю, что 95% украинских футболистов останутся. Что касается легионеров, я пока не знаю. Идут непростые переговоры. Некоторые агенты уничтожают нас. Они пытаюся украсть наших игроков. Они играют в разные игры, контактируют с клубами и говорят им не платить нам. Так нарушаются сделки. Вы не представляете что происходит. Они приходят в клубы и говорят им: "Не платите "Шахтеру", игроки станут свободными агентами, заплатите мне 10 млн евро, а про клуб можете забыть"".

О позиции ФИФА в отношении иностранных футболистов

Во вторник ФИФА объявил, что иностранные тренеры и игроки имеют право приостановить свои контракты с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, если они не достигнут соглашения со своими клубами до 30 июня нынешнего года.

"Мы не удовлетворены решением ФИФА. Теперь контракты футболистов в руках агентов. Желание клубов сохранить своих игроков и инвестистиции не учитывается. По сути у нас осталось несколько дней, чтобы согласовать с нашими футболистами их трансферы или аренды. Это невозможно. Этим решением ФИФА точно не помог украинским клубам. Наоборот, оно усложнило наши переговоры с игроками, и сделало агентов сильнее и богаче".

О двойных стандартах футбольного мира

"У нас был контракт с известным европейским клубом, согласно которому мы должны были сыграть товарищеский матч или они должны были нам заплатить 300 000 евро. Нам так и не удалось провести игру, хотя мы несколько раз пытались ее организовать. Когда началась война, мы сказали им, что раз уж нам не удалось организовать матч, пожертвуйте эти 300 000 на помощь украинским беженцам, нам не нужны эти деньги. Но они этого не сделали. А это богатый клуб. Это всего лишь один пример".

"Или другой. Мы пытались подписать одного футболиста, и хотели заплатить за его переход частями. Но этот клуб прислал настолько длинный список своих условий, что об этом просто нужно было забыть. Это случилось уже после начала войны".

"Но есть клубы, которые соглашалась помогать по щелку пальца. "Олимпиакос", "Бенфика". Приятно было видеть наш флаг на матчах "Ливерпуля", команд Бундеслиги. Мы чувствуем помощь Европы и Америки".

О целесообразности проведения матчей УПЛ в Польше

"Наша федерация и правительство разрешили нам провести чемпионат в августе. Главное решение – проводить матчи в Украине, в Киеве или в западных регионах. Но это рискованно. Они бомбят нашу страну и ракеты могут далететь куда угодно".

"Наш клуб хочет проводить чемпионат по гибридной модели. Для нас проведения чемпионата – это повод говорить о необходимой нам помощи для победы в войне. Каждая игра должна была посвящаться миру и говорить о том сколько погибает людей и детей. Собранные деньги должны были идти на помощь беженцам, армии и пострадавшим от войны. Мне кажется, что если мы останемся в Украине, на нас никто не будет обращать внимание и стадионы будут закрыты из-за соображений безопасности. Так будет сложно говорить о мире и собирать средства".

"У нас в чемпионате 16 команд, пять из них будут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций. Если мы будем играть с испанской командой в Лиге чемпионов, нам из Украины понадобится три дня на выезд, и мы не сможет провести матч чемпионата. Поэтому мы предлагаем следующее: топ-6 команд играют между собой до конца календарного года в Польше, а затем с января присоединяются к остальным командам в чемпионате, которые проводили бы свои матчи первой половины сезона на западе Украине".

"Мы общались с представителями местных властей в Польше и они готовы нас принять".

О безразличии к украинским клубам после 2014 года

"Приглашали ли нас в европейскую Суперлигу? Нет. До 2014 года может и вспомнили бы нас, но с 2014 года и до сегодня никто не обращал внимания на украинские клубы".

"ФИФА и Европа делали вид, что ничего не происходило. Это была большая ошибка, это было начало того, что мы видим сейчас. Спустя восемь лет мы видим последствия такой политики. Хорошо, что сейчас Европа понимает необходимость в быстрых решениях".

"До начала войны никто не обращал внимания на нашу ситуацию. Мы говорили о своих проблемах и они говорили, что поддерживают нас. Но в реальности ничего не происходило. Когда мы покинули наш город, наш стадион, нашу тренировочную базу, нам нужно было действовать в другом мире. Когда мы побеждали в матчах Лиги чемпионов, никто не думал, как сложно было заниматься их оргазаницией. Только пожив в нашем мире, понимаешь. У нас не было домашних матчей. Мы всегда летали в другие города. Это был психологический и физический вызов".