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Шаран: Учитывая возможности Миная, будем брать игроков из Первой и Второй лиги
Все понимают, что легионеры не приедут в Украину
Фото: komandaonline.com
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о запланированных учебно-тренировочных сборах команды для подготовки к новому сезону УПЛ.
"24 июня мы планируем просмотровый сбор для потенциальных новичков. Мы хотим собрать их на неделю, чтобы определиться, кто останется с нами на начало основного сбора команды. Сбор стартует первого июня в Ужгороде. Там хорошие есть условия и безопасно. С 31 июля по 12 августа мы планируем выехать в Хуст или другой город на второй сбор.
На селекционном сборе мы будем просматривать украинцев. Ситуация в стране не располагает к приглашению легионеров. Они боятся приезжать. У нас было три иностранца в команде. Под вопросом сейчас только Ловро, который предварительно дал согласие вернуться. Остальных в команде не будет.
Учитывая финансовые возможности "Миная", мы будем делать акцент на игроков из Первой и Второй лиги. Думаю, что к нам приедут на просмотр порядка 15 футболистов, — сказал Шаран.
Напомним, что Владимир Шаран возглавил "Минай" в зимнюю паузу прошлого сезона. Из-за начала полномасштабной войны россии против Украины, команда так и не провела ни одного официального матча под его руководством.
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