Селезнев: Рекорд мне до задницы - в Украине война, не время думать об этом

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в комментарии Футбол NEWS высказался о своем будущем.

"В этом году мне будет 37, но я еще хочу поиграть и передать молодежи свой опыт. По рекорде я больше говорить не хочу, мне он до ж*опы. В Украине идет война, и не время думать об этом. Сейчас есть более важные вопросы.

Надеюсь, тренер рассчитывает на меня. Я общался с Владимиром Богдановичем. Между нами хорошее общение, и я всем доволен. Да, сейчас я не в очень хорошей форме. Когда началась война, то мысли были далеко не о футболе. Был шок.

Я еще не наигрался в футбол. Это главное. Я хочу продолжать.

Дело не в возрасте, а в ощущениях. Если держать себя в форме, то можно играть. Если я почувствую, что больше не могу, то сам в этом честно признаюсь", — сказал Селезнев.