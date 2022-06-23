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Селезнев: Рекорд мне до задницы - в Украине война, не время думать об этом
Но заканчивать с карьерой он пока не собирается
fcminaj.com
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в комментарии Футбол NEWS высказался о своем будущем.
"В этом году мне будет 37, но я еще хочу поиграть и передать молодежи свой опыт. По рекорде я больше говорить не хочу, мне он до ж*опы. В Украине идет война, и не время думать об этом. Сейчас есть более важные вопросы.
Надеюсь, тренер рассчитывает на меня. Я общался с Владимиром Богдановичем. Между нами хорошее общение, и я всем доволен. Да, сейчас я не в очень хорошей форме. Когда началась война, то мысли были далеко не о футболе. Был шок.
Я еще не наигрался в футбол. Это главное. Я хочу продолжать.
Дело не в возрасте, а в ощущениях. Если держать себя в форме, то можно играть. Если я почувствую, что больше не могу, то сам в этом честно признаюсь", — сказал Селезнев.
Напомним, что Евгений Селезнев перебрался в "Минай" в начале прошлого сезона. С тех пор форвард провел за команду 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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