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Селезнев: Рекорд мне до задницы - в Украине война, не время думать об этом

Премьер-лига
(1 голосов)

Но заканчивать с карьерой он пока не собирается

Селезнев: Рекорд мне до задницы - в Украине война, не время думать об этом

fcminaj.com

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в комментарии Футбол NEWS высказался о своем будущем.

"В этом году мне будет 37, но я еще хочу поиграть и передать молодежи свой опыт. По рекорде я больше говорить не хочу, мне он до ж*опы. В Украине идет война, и не время думать об этом. Сейчас есть более важные вопросы.

Надеюсь, тренер рассчитывает на меня. Я общался с Владимиром Богдановичем. Между нами хорошее общение, и я всем доволен. Да, сейчас я не в очень хорошей форме. Когда началась война, то мысли были далеко не о футболе. Был шок.

Я еще не наигрался в футбол. Это главное. Я хочу продолжать.

Дело не в возрасте, а в ощущениях. Если держать себя в форме, то можно играть. Если я почувствую, что больше не могу, то сам в этом честно признаюсь", — сказал Селезнев.

Напомним, что Евгений Селезнев перебрался в "Минай" в начале прошлого сезона. С тех пор форвард провел за команду 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
23.06.2022 в 15:45
Радий за Селезньова,Є речі в житті важливіші за рекорди.
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