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Два матча двумя составами. Динамо подтвердило спарринг с французским грандом
Товарищеский матч пройдет 12 июля
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" подтвердило информацию о том, что проведет товарищеский матч с французским грандом "Лионом".
Как сообщает пресс-служба киевлян, команды сыграют между собой два матча двумя составами, 12 июля. Первая встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, вторая – в 22:00.
Обе товарищеские встречи состоятся на "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жальё.
Напомним, ранее стало известно, что 26 июня "бело-синие" сыграют с "Ивердон Спорт", а 29 июня - с "Лозанной". Все матчи будут иметь статус благотворительных и пройдут под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".
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