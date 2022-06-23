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Два матча двумя составами. Динамо подтвердило спарринг с французским грандом

Премьер-лига
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Товарищеский матч пройдет 12 июля

Два матча двумя составами. Динамо подтвердило спарринг с французским грандом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" подтвердило информацию о том, что проведет товарищеский матч с французским грандом "Лионом".

Как сообщает пресс-служба киевлян, команды сыграют между собой два матча двумя составами, 12 июля. Первая встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, вторая – в 22:00.

Обе товарищеские встречи состоятся на "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жальё.

Напомним, ранее стало известно, что 26 июня "бело-синие" сыграют с "Ивердон Спорт", а 29 июня - с "Лозанной". Все матчи будут иметь статус благотворительных и пройдут под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".

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В статье: Лион Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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