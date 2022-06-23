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Наставник Александрии: Ждем своих футболистов, украинских

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горожане" формируют состав

Наставник Александрии: Ждем своих футболистов, украинских

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал, как будет формироваться состав на следующий сезон.

"— "Александрия" намерена усиливать состав?

— Просматриваем новичков. Думаю, найдутся.

— В клубе будут полагаться на собственных воспитанников? Или массово арендуют футболистов у какого-то клуба, как это в прошлом сезоне сделал "Черноморец" у "Динамо"?

— Думаю, что такого не будет никогда.

— Как обстоят дела с продлением контракта с Кириллом Ковальцом? К нему, как сообщают, проявляют интерес "Заря" и "Днепр-1".

— Вопросы к руководству.

— Вы продлили контракты с Кожушко и Цуриковым. С кем-то еще из игроков в ближайшее время планируется пролонгация соглашения?

— У кого контракты заканчивались, с теми мы и продлили.

— Александрия потеряла Спинелли, Дубру и других игроков. Кем планируете их заменить?

— Ждем своих футболистов, украинских. По Устименко… Он ушел, но футболист хороший", - заявил Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
FanDay

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