СМИ: Зимний новичок Днепра-1 останется в Польше - Кравченко тренируется с Динамо

Портал Fcdnipro.com рассказал трансферную ситуацию вокруг "Днепра-1".

По их данным, зимний новичок команды Марк Гуаль останется в Польше. В марте он был арендован "Ягеллонией", за которую забил три гола и за которую продолжит выступать на протяжении одного года.

Помимо этого известно, что фулбек Никита Кравченко пока работает с "Динамо", которому принадлежит его контракт. "Днепр-1" рассматривает вариант с арендой некоторых футболистов киевлян, в том числе Кравченко.

Напомним, что в прошлом сезоне "Днепр-1" занял третье место в УПЛ и будет играть в квалификации Лиги Европы.