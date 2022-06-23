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СМИ: Зимний новичок Днепра-1 останется в Польше - Кравченко тренируется с Динамо

Премьер-лига
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О трансферных новостях вокруг бронзового призера

СМИ: Зимний новичок Днепра-1 останется в Польше - Кравченко тренируется с Динамо

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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Портал Fcdnipro.com рассказал трансферную ситуацию вокруг "Днепра-1".

По их данным, зимний новичок команды Марк Гуаль останется в Польше. В марте он был арендован "Ягеллонией", за которую забил три гола и за которую продолжит выступать на протяжении одного года.

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Помимо этого известно, что фулбек Никита Кравченко пока работает с "Динамо", которому принадлежит его контракт. "Днепр-1" рассматривает вариант с арендой некоторых футболистов киевлян, в том числе Кравченко.

Напомним, что в прошлом сезоне "Днепр-1" занял третье место в УПЛ и будет играть в квалификации Лиги Европы.

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В статье: Никита Кравченко СК Днепр-1 Марк Гуаль
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Источник:
Fcdnipro.com

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