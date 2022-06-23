Шаран: Фаворитом следующего сезона будет Динамо

Наставник "Миная" Владимир Шаран высказался об Ужгороде, как о городе для проведения матчей УПЛ, а также о главном фаворите будуще кампании.

"Надеемся, что УПЛ даст разрешение проводить матчи на двух стадионах в Ужгороде: футбольном поле "Минай" и стадионе "Авангард". У меня состоялся разговор с президентов клуба. Он сказал, что главная задача на следующий сезон - остаться в Премьер-лиге. Сложно сказать, каким будет уровень чемпионата.

Мы с руководством клуба думали, что дислокация клуба может привлечь футболистов в команду, так как Ужгород является одним из самых безопасных городов Украины сегодня. К сожалению, когда я связывался с игроками, которых хотел бы видеть в команде, то они отказывались. Футболисты делают выбор в пользу клубов с лучшими финансовыми условиями.

Фаворитом следующего сезона будет "Динамо". У "Днепра-1" есть проблемы с составом. Самыми стабильными командами сейчас являются "Александрия" и "Колос". Считаю, что они должны бороться за награды в будущем сезоне", - заявил Шаран.

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Напомним, что по предварительным данным, новый сезон УПЛ стартует в конце августа.