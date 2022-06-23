Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес назвал дату возобновления тренировок. Клуб согласовал уже два спарринга
Осталось ждать недолго
Фото: НК Верес
Футбольный клуб "Верес" возобновит тренировки четвертого июля. Об этом сказано на официальном сайте клуба.
Ровенчане соберутся впервые после начала военных действий на территории Украины. Игроки клуба пройдут традиционный медосмотр, а после начнут подготовку к новому сезону УПЛ.
"Верес" уже запланировал два спарринга - против "Миная" и "Львова". Даты этих матчей пока что остаются неизвестным. По предварительным данным, новый сезон УПЛ начнется в конце августа.
Ранее сообщалось, что "Верес" объявил об
Популярное сейчас
- Реактивные системы HIMARS прибыли в Украину
- Клуб АПЛ готов заплатить за Довбика 12 миллионов евро
- "Это величайшая битва в твоей жизни. Пусть Бог хранит тебя". Льюис обратился к Виталию Кличко
- Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО