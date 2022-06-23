Верес назвал дату возобновления тренировок. Клуб согласовал уже два спарринга

Футбольный клуб "Верес" возобновит тренировки четвертого июля. Об этом сказано на официальном сайте клуба.

Ровенчане соберутся впервые после начала военных действий на территории Украины. Игроки клуба пройдут традиционный медосмотр, а после начнут подготовку к новому сезону УПЛ.

"Верес" уже запланировал два спарринга - против "Миная" и "Львова". Даты этих матчей пока что остаются неизвестным. По предварительным данным, новый сезон УПЛ начнется в конце августа.