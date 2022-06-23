  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Махнев: Уход из Вереса? До последнего дня, когда я сам не увидел новость, не было ничего конкретного
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Махнев: Уход из Вереса? До последнего дня, когда я сам не увидел новость, не было ничего конкретного

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник - о свое уходе из клуба УПЛ

Махнев: Уход из Вереса? До последнего дня, когда я сам не увидел новость, не было ничего конкретного

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Уже экс-защитник "Вереса" Дмитрий Махнев дал комментарий касательно своего сегодняшнего ухода из клуба.

Читайте такжеВерес объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами

"Во-первых, клуб не сделал никакого конкретного предложения лично мне. Во-вторых, я лично для себя решил, что хочу сменить клуб, сменить обстановку и что-то новое для себя попробовать. До последнего дня, когда я сам эту новость не увидел, не было ничего конкретного. Мне говорили, что подождать нужно, ничего не предлагали конкретного и не говорили точно, что разрывают контракт.

За 23 дня февраля дали зарплату, хотя во всех СМИ говорят, что закрыли полностью февраль, но это на самом деле не так. Потом за март дали вообще минимальную какую-то часть, которую они тоже преподнесли как часть зарплаты, но на самом деле это была даже не половина минимальной зарплаты. Грубо говоря, можно сказать, что это они закрыли то, что недодали за февраль. Поэтому я считаю, что за время войны никто ничего не платил.

Задолженности нет. Мы же понимаем, что война и о каких-то задолженностях нет смысла даже говорить. Тем более вначале марта клуб прислал нам всем бумаги о приостановлении контракта. Поэтому оставалось надеяться только на человеческие качества, но никто ничего не платил", - заявил Махнев.

Ранее называлась дата, когда "Верес" выйдет из отпуска.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Махнев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде