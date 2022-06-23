Махнев: Уход из Вереса? До последнего дня, когда я сам не увидел новость, не было ничего конкретного

Уже экс-защитник "Вереса" Дмитрий Махнев дал комментарий касательно своего сегодняшнего ухода из клуба.

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"Во-первых, клуб не сделал никакого конкретного предложения лично мне. Во-вторых, я лично для себя решил, что хочу сменить клуб, сменить обстановку и что-то новое для себя попробовать. До последнего дня, когда я сам эту новость не увидел, не было ничего конкретного. Мне говорили, что подождать нужно, ничего не предлагали конкретного и не говорили точно, что разрывают контракт.

За 23 дня февраля дали зарплату, хотя во всех СМИ говорят, что закрыли полностью февраль, но это на самом деле не так. Потом за март дали вообще минимальную какую-то часть, которую они тоже преподнесли как часть зарплаты, но на самом деле это была даже не половина минимальной зарплаты. Грубо говоря, можно сказать, что это они закрыли то, что недодали за февраль. Поэтому я считаю, что за время войны никто ничего не платил.

Задолженности нет. Мы же понимаем, что война и о каких-то задолженностях нет смысла даже говорить. Тем более вначале марта клуб прислал нам всем бумаги о приостановлении контракта. Поэтому оставалось надеяться только на человеческие качества, но никто ничего не платил", - заявил Махнев.