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Источник: С вероятностью 99,9% Шахтер возглавит нынешний тренер Днепра-1
Хорвата манит перспектива играть в Лиге чемпионов
фото - Олександр Приходько
Донецкий "Шахтер" с вероятностью 99,9% возглавит нынешний тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Об этом сообщает телеграмм-канал "Бомбардир".
"Лига чемпионов – главный аргумент", - отмечает источник.
Добавим, что у Игоря Йовичевича действует контракт с "Днепром-1". Недавно приближенные к днепровскому клубу источники сообщали, что хорват продолжит свою работу на старом месте, ведь "Днепр-1" сыграет в квалификации Лиги Европы и имеет гарантированный минимум в виде группы Лиги конференций.
Также отметим, что "Шахтер" до сих пор официально не расторг контракт с итальянцем Роберто Де Дзерби. В то же время известно, что дончане предоставили итальянцу свободу в плане поиска нового места работы.
"Шахтер" в сезоне 2022/23 представит Украину в группе Лиги чемпионов, получив прямое место в турнире по квоте чемпиона Украины (хотя УПЛ не была доиграна до конца из-за российского вторжения; официально чемпион 2021/22 не определен).
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