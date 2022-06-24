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Источник: С вероятностью 99,9% Шахтер возглавит нынешний тренер Днепра-1

Премьер-лига
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Хорвата манит перспектива играть в Лиге чемпионов

Источник: С вероятностью 99,9% Шахтер возглавит нынешний тренер Днепра-1

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" с вероятностью 99,9% возглавит нынешний тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Об этом сообщает телеграмм-канал "Бомбардир".

"Лига чемпионов – главный аргумент", - отмечает источник.

Добавим, что у Игоря Йовичевича действует контракт с "Днепром-1". Недавно приближенные к днепровскому клубу источники сообщали, что хорват продолжит свою работу на старом месте, ведь "Днепр-1" сыграет в квалификации Лиги Европы и имеет гарантированный минимум в виде группы Лиги конференций.

Также отметим, что "Шахтер" до сих пор официально не расторг контракт с итальянцем Роберто Де Дзерби. В то же время известно, что дончане предоставили итальянцу свободу в плане поиска нового места работы.

"Шахтер" в сезоне 2022/23 представит Украину в группе Лиги чемпионов, получив прямое место в турнире по квоте чемпиона Украины (хотя УПЛ не была доиграна до конца из-за российского вторжения; официально чемпион 2021/22 не определен).

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В статье: Игорь Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Бомбардир

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