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Динамо провело тренировку в Румынии
Киевляне продолжают готовиться к новому сезону
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" продолжает готовиться к старту сезона в УПЛ и квалификации Лиги чемпионов.
Киевский клуб недавно прибыл в Румынию для продолжения подготовки к новому чемпионату. В частности, подопечные Мирчи Луческу провели первую тренировку за границей, сообщает пресс-служба "бело-синих".
Занятие прошло на олимпийской базе в Снагове, под Бухарестом. Сессия началась в тренажерном зале, где футболисты провели около получаса. Затем команда вышла на поле и приступила к игровым упражнениям – игре в квадратах, атакам 4 в 4. Также во время занятия динамовцы отработали угловые удары и практиковали выходы один в один.
Напомним, в Снагове "бело-синие" будут тренироваться несколько дней, после чего отправятся в Швейцарию, где продолжат свой тренировочный сбор.
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