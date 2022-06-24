Динамо провело тренировку в Румынии

"Динамо" продолжает готовиться к старту сезона в УПЛ и квалификации Лиги чемпионов.

Киевский клуб недавно прибыл в Румынию для продолжения подготовки к новому чемпионату. В частности, подопечные Мирчи Луческу провели первую тренировку за границей, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Занятие прошло на олимпийской базе в Снагове, под Бухарестом. Сессия началась в тренажерном зале, где футболисты провели около получаса. Затем команда вышла на поле и приступила к игровым упражнениям – игре в квадратах, атакам 4 в 4. Также во время занятия динамовцы отработали угловые удары и практиковали выходы один в один.

Напомним, в Снагове "бело-синие" будут тренироваться несколько дней, после чего отправятся в Швейцарию, где продолжат свой тренировочный сбор.