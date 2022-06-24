  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Переход Йовичевича в Шахтер может стать бесплатным из-за правил ФИФА
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переход Йовичевича в Шахтер может стать бесплатным из-за правил ФИФА

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" уже сделали предложение хорвату

Переход Йовичевича в Шахтер может стать бесплатным из-за правил ФИФА

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Шахтер" уже контактировал с Игорем Йовичевичем о назначении на должность главного тренера команды, сообщает ТаТоТаке.

Читайте такжеИсточник: С вероятностью 99,9% Шахтер возглавит нынешний тренер Днепра-1

Согласно данным источника, в "Днепре-1" знают о наличии предложения. Также отмечается, что переход может стать бесплатным для "горняков". Ранее днепровский клуб активировал опцию продления контракта с хорватом на один год.

Однако, согласно свежим поправкам ФИФА, контракты всех легионеров в украинских клубах с 1 июля останавливаются ровно на год. В таком случае Йовичевич в теории может подписать соглашение с "Шахтером" на один сезон, после чего уже договориться о долгосрочном новом договоре.

Читайте такжеПалкин: Футбольные агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде