Переход Йовичевича в Шахтер может стать бесплатным из-за правил ФИФА

"Шахтер" уже контактировал с Игорем Йовичевичем о назначении на должность главного тренера команды, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, в "Днепре-1" знают о наличии предложения. Также отмечается, что переход может стать бесплатным для "горняков". Ранее днепровский клуб активировал опцию продления контракта с хорватом на один год.

Однако, согласно свежим поправкам ФИФА, контракты всех легионеров в украинских клубах с 1 июля останавливаются ровно на год. В таком случае Йовичевич в теории может подписать соглашение с "Шахтером" на один сезон, после чего уже договориться о долгосрочном новом договоре.