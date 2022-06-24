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Президент Вереса: История олигархического футбола Украины закончена
Иван Надеин - о сложном периоде для украинского футбола
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин уверен, что из-за войны олигархи больше не смогут финансировать футбольные клубы в прежнем объеме, поэтому многим придется искать варианты зарабатывать деньги.
"Я долго раздумывал перед тем, как прийти в футбол. И мы нашли модель народного клуба. Для меня футбол не игрушка, я не готов тратить на это миллионы долларов.
А сейчас идет война, и уже каждый собственник клуба будет понимать эффективность вложенных средств. Я думаю, что история олигархического футбола в Украине закончена. Каждый клуб будет пытаться выйти на бизнес составляющую", - сказал Надеин.
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