Журналист: У Кендзеры есть предложения из топ-чемпионатов

У защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеры есть несколько предложений из топ-чемпионатов. Об этом сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.

"У Кендзеры очень большой контракт в "Динамо". Он получил предложения из Германии и Италии, но клубы не готовы платить даже половину с той суммы, которую он имеет в Киеве.

Во время войны "Динамо" выплачивало футболистам 60% от их зарплаты. Но выход в Лигу чемпионов будет гарантировать 100-процентные выплаты. Я считаю, Кендзера пойдет в еще одну аренду. Вопрос только в том, когда это произойдет. Решит ли он сначала помочь "Динамо" в еврокубках или нет. Нам остается только следить за развитием событий", — отметил журналист.