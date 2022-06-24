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Журналист: У Кендзеры есть предложения из топ-чемпионатов

Премьер-лига
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Но клубы предлагают значительно меньше зарплату

Журналист: У Кендзеры есть предложения из топ-чемпионатов

Фото: Legia.com/ Автор - Mateusz Kostrzewa

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У защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеры есть несколько предложений из топ-чемпионатов. Об этом сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.

"У Кендзеры очень большой контракт в "Динамо". Он получил предложения из Германии и Италии, но клубы не готовы платить даже половину с той суммы, которую он имеет в Киеве.

Во время войны "Динамо" выплачивало футболистам 60% от их зарплаты. Но выход в Лигу чемпионов будет гарантировать 100-процентные выплаты. Я считаю, Кендзера пойдет в еще одну аренду. Вопрос только в том, когда это произойдет. Решит ли он сначала помочь "Динамо" в еврокубках или нет. Нам остается только следить за развитием событий", — отметил журналист.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона польский защитник отыграл на правах аренды за "Лех". Действующий контракт Кендзеры рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
weszlo.com

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