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Украинец и испанец. Днепр-1 имеет две кандидатуры на замену Йовичевичу
Один из них уже знаком с днепровской командой
"Днепр-1" рассматривает двух кандидатов на место главного тренера в случае ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер", сообщает Sport Arena.
По информации источника, днепряне могут предложить пост наставника украинцу Дмитрию Михайленко или испанцу Висенте Гомесу.
Михайленко уже работал с командой, пройдя путь из Второй лиги в УПЛ. "Днепр-1" Михайленко покинул в сентябре 2020-го года после неудачного старта в чемпионате Украины. Последним местом работы специалиста был кипрский "Пафос". Отмечается, что недавно тренер отклонил предложение одного из клубов.
Что касается Висенте Гомеса, то испанский специалист также работал в Украине. Он входил в тренерский штаб Сергея Реброва, в бытность последнего главным тренером киевского клуба, а также возглавлял донецкий "Олимпик". Последним местом работы Гомеса был азербайджанский "Сабах", который он покинул в марте этого года.
Также, по информации ресурса, "Днепр-1" рассчитывает на компенсацию от "Шахтера" за подписание Игоря Йовичевича. Днепряне надеются, что горняки не воспользуются новыми правками ФИФА.
Подготовку к новому сезону в Днепре планируют начать на следующей неделе, поэтому тренерский вопрос намерены решить как можно скорее.
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