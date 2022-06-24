Украинец и испанец. Днепр-1 имеет две кандидатуры на замену Йовичевичу

"Днепр-1" рассматривает двух кандидатов на место главного тренера в случае ухода Игоря Йовичевича в "Шахтер", сообщает Sport Arena.

По информации источника, днепряне могут предложить пост наставника украинцу Дмитрию Михайленко или испанцу Висенте Гомесу.

Михайленко уже работал с командой, пройдя путь из Второй лиги в УПЛ. "Днепр-1" Михайленко покинул в сентябре 2020-го года после неудачного старта в чемпионате Украины. Последним местом работы специалиста был кипрский "Пафос". Отмечается, что недавно тренер отклонил предложение одного из клубов.

Что касается Висенте Гомеса, то испанский специалист также работал в Украине. Он входил в тренерский штаб Сергея Реброва, в бытность последнего главным тренером киевского клуба, а также возглавлял донецкий "Олимпик". Последним местом работы Гомеса был азербайджанский "Сабах", который он покинул в марте этого года.

Также, по информации ресурса, "Днепр-1" рассчитывает на компенсацию от "Шахтера" за подписание Игоря Йовичевича. Днепряне надеются, что горняки не воспользуются новыми правками ФИФА.

Подготовку к новому сезону в Днепре планируют начать на следующей неделе, поэтому тренерский вопрос намерены решить как можно скорее.