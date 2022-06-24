Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Продолжается формирование состава. Александрия продлила контракт с 25-летним хавбеком
Четвертое продление за последнее время
Фото: ФК Александрия
"Александрия" объявила о продлении контракта с очередным футболистом.
По данным официальной пресс-службы клуба, подпись под сделкой поставил Юрий Копына. 25-летний хавбек подписан контракт до лета 2023-го года.
Копына перешел в "Александрию" летом 2021-го. Он не был игроком основы у Гуры, однако частенько выходил на замену. В сумме за "горожан" отыграл девять матчей и забил один гол.
Отметим, что ранее "Александрия" продлила контракты с Рыбалкой, Кожушко и
Популярное сейчас
- ВСУ показали одновременный запуск трех Точек У - ВИДЕО
- Яшкин: В россию точно не поеду. Жаль, что с родителями я так больше уже и не увижусь
- Претенденты на должность тренера Зари, даты Эль Класико. Главные новости за 23 июня
- Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню