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Продолжается формирование состава. Александрия продлила контракт с 25-летним хавбеком

Премьер-лига
(1 голосов)

Четвертое продление за последнее время

Продолжается формирование состава. Александрия продлила контракт с 25-летним хавбеком

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" объявила о продлении контракта с очередным футболистом.

По данным официальной пресс-службы клуба, подпись под сделкой поставил Юрий Копына. 25-летний хавбек подписан контракт до лета 2023-го года.

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Копына перешел в "Александрию" летом 2021-го. Он не был игроком основы у Гуры, однако частенько выходил на замену. В сумме за "горожан" отыграл девять матчей и забил один гол.

Отметим, что ранее "Александрия" продлила контракты с Рыбалкой, Кожушко и Цуриковым.

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В статье: ФК Александрия Юрий Копына
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Источник:
ФК Александрия

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