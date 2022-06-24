Продолжается формирование состава. Александрия продлила контракт с 25-летним хавбеком

"Александрия" объявила о продлении контракта с очередным футболистом.

По данным официальной пресс-службы клуба, подпись под сделкой поставил Юрий Копына. 25-летний хавбек подписан контракт до лета 2023-го года.

Копына перешел в "Александрию" летом 2021-го. Он не был игроком основы у Гуры, однако частенько выходил на замену. В сумме за "горожан" отыграл девять матчей и забил один гол.