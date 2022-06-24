Красников: Не думаю, что Металлист буде конкурировать за еврокубки с первого сезона

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о главных целей харьковчан в будущем сезоне.

"Я не думаю, что мы сейчас, в первый год, будем конкурировать за еврокубки. Нам надо закрепиться, почувствовать. Если бы мы частично укрепились легионерами, тогда я бы мог об этом говорить.

А так нам надо закрепиться, попробовать. Многие ребята не играли в УПЛ, но мы в них верим. Они амбициозные, горят желанием. Они чувствуют наше отношение к ним, а мы - отношение ребят к нам", - заявил Красников.