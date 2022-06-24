Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красников: Не думаю, что Металлист буде конкурировать за еврокубки с первого сезона
Остерегает от завышенных ожиданий
Фото: ФК Металлист
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о главных целей харьковчан в будущем сезоне.
"Я не думаю, что мы сейчас, в первый год, будем конкурировать за еврокубки. Нам надо закрепиться, почувствовать. Если бы мы частично укрепились легионерами, тогда я бы мог об этом говорить.
А так нам надо закрепиться, попробовать. Многие ребята не играли в УПЛ, но мы в них верим. Они амбициозные, горят желанием. Они чувствуют наше отношение к ним, а мы - отношение ребят к нам", - заявил Красников.
Популярное сейчас
- Забарный и Тоттенхэм? Это было бы слишком хорошо
- "Он сыграл очень важную роль". Кулеба – о том, президент какой страны помог Украине получить статус кандидата
- Politico: Зеленский недоволен Бакановым, он может сменить главу СБУ
- Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 14:18 Украинские Красников: Ярославский заверил, что с финансированием Металлиста все будет нормально
- 10:15 Украинские Красников: Если футболист перейдет в лучший чемпионат, а клуб получит деньги, от этого выиграют все
- 21:00 Украинские Красников: Конечно, все хотят играть дома, но сегодня это, увы, нереально