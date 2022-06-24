  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Все может решить участие в ЛЧ. Шахтер предложил Йовичевичу двухлетний контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все может решить участие в ЛЧ. Шахтер предложил Йовичевичу двухлетний контракт

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сделка действительно близко

Все может решить участие в ЛЧ. Шахтер предложил Йовичевичу двухлетний контракт

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык рассказал подробности переговоров между "Шахтером" и наставником "Днепра-1" Игорем Йовичевичем.

"Начинаем говорить с темы, которая вчера появилась, что Йовичевич возглавит "Шахтер". Я хотел бы дать свои комментарии. Сейчас 18:02 в Киеве, контракт еще не подписан. Но у меня внутренне почему-то сомнений, что это произойдет, нет.

Вчера Йовичевич получил предложение от "Шахтера" подписать двухлетнее соглашение и стать главным тренером донецкого клуба. Сейчас, я так понимаю, продолжается обсуждение каких-то определенных деталей, но контракт у него есть на столе. Насколько я знаю, Йовичевич предупредил и руководство "Днепра-1" о том, что он достаточно серьезно рассматривает это предложение и вполне серьезно собирается его принять.

Я разговаривал с Игорем Йовичевичем, он приводил мне разные аргументы, причины, почему так. Но главная причина – судьба команды в Лиге чемпионов. Это мечта любого тренера, как он объяснил. Сейчас такая ситуация. Все остальное посмотрим, как оно будет разворачиваться. На данный момент контракт еще не подписан, но ситуация идет к тому, что вполне вероятно и даже наверняка, что, скорее всего, Йовичевич станет главным тренером донецкого "Шахтера", - заявил Цыганык.

Читайте такжеЦыганык: Главный претендент на пост тренера Шахтера? Не Йовичевич

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде