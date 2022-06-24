Все может решить участие в ЛЧ. Шахтер предложил Йовичевичу двухлетний контракт

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык рассказал подробности переговоров между "Шахтером" и наставником "Днепра-1" Игорем Йовичевичем.

"Начинаем говорить с темы, которая вчера появилась, что Йовичевич возглавит "Шахтер". Я хотел бы дать свои комментарии. Сейчас 18:02 в Киеве, контракт еще не подписан. Но у меня внутренне почему-то сомнений, что это произойдет, нет.

Вчера Йовичевич получил предложение от "Шахтера" подписать двухлетнее соглашение и стать главным тренером донецкого клуба. Сейчас, я так понимаю, продолжается обсуждение каких-то определенных деталей, но контракт у него есть на столе. Насколько я знаю, Йовичевич предупредил и руководство "Днепра-1" о том, что он достаточно серьезно рассматривает это предложение и вполне серьезно собирается его принять.

Я разговаривал с Игорем Йовичевичем, он приводил мне разные аргументы, причины, почему так. Но главная причина – судьба команды в Лиге чемпионов. Это мечта любого тренера, как он объяснил. Сейчас такая ситуация. Все остальное посмотрим, как оно будет разворачиваться. На данный момент контракт еще не подписан, но ситуация идет к тому, что вполне вероятно и даже наверняка, что, скорее всего, Йовичевич станет главным тренером донецкого "Шахтера", - заявил Цыганык.